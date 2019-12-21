Кинокритики назвали десятку худших фильмов года

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Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года. Об этом сообщает "Газета.ру".

На первом месте оказался мультфильм "Стражи Арктики". Далее следует экранизация мюзикла "Кошки", которая начала получать негативные отзывы еще с момента выхода первого трейлера. Главную роль в этой ленте исполнила певица Тейлор Свифт. Тройку худших замыкает фильм "Темный Феникс".

В список также попала картина "Домино", главную роль в которой исполнил Николай Костер-Вальдау. В рейтинге худших картин года оказался фильм с участием Джона Траволты "Фанат", а также ленты "Миллион мелких осколков", "Спокойствие", "Рэмбо: Последняя кровь", "Призраки Шэрон Тейт" и "Бок о бок".

Ранее стало известно, что актера Эдриана Броуди выбрали на главную роль в сериале по рассказу Стивена Кинга "Жребий Иерусалима". Произведение является предысторией романа "Жребий".

