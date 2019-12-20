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В мире

17:45

Эдриан Броуди сыграет в новой экранизации произведения Стивена Кинга

культура кино

Фото: ТАСС/Dennis Van Tine

Актера Эдриана Броуди выбрали на главную роль в сериале по рассказу Стивена Кинга "Жребий Иерусалима". Произведение является предысторией романа "Жребий" (Salem’s Lot).Об этом сообщает издание "Газета.ру".

Броуди воплотит на экране капитана, который вместе с семьей переезжает в старый дом в захолустной вымышленной деревне Причер Корнерс. Главный герой узнает таинственные секреты, скрытые в здании, и пытается выжить.

По предварительной информации, съемки очередной экранизации произведения короля ужасов стартуют в мае 2020 года. Той же осенью планируют опубликовать первую серию.

Эдриан Броуди наиболее известен ролями в фильмах "Пианист" и "Отель "Гранд Будапешт". Он также является обладателем премии "Оскар".

В сентябре стало известно, что по роману Стивена Кинга "Институт" снимут мини-сериал. Сообщалось, что к работе привлекут режиссера Джека Бендера и продюсера-сценариста Дэвида О. Кэлли, ранее работавших над другим сериалом по книге Кинга, "Мистер Мерседес".

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