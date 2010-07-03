Стали известны возможные претенденты на премию "Оскар"

Фото: кадр из фильма “Однажды в… Голливуде”, режиссер Квентин Тарантино

Журнал Variety сделал прогноз, что фильмы "Ирландец", "Однажды... в Голливуде" и "Брачная история" являются основными претендентами на премию "Оскар" в нескольких категориях.

В издании считают, что драма "Ирландец" Мартина Скорсезе (экранизация романа Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома" о киллере Фрэнке Ширане) может претендовать на номинации "Лучший фильм", "Лучший актер первого плана" (Роберт Де Ниро), "Лучший актер второго плана" (Аль Пачино). Фильм выйдет в ограниченный прокат 1 ноября.

Еще один претендент на "Оскар" – драма "Брачная история" Ноа Баумбака. Главные герои – нью-йоркский режиссер Чарли (Адам Драйвер) и актриса из Лос-Анджелеса Николь (Скарлетт Йоханссон) переживают развод и пытаются определить в суде, с кем останется их восьмилетний сын.

В номинации "Лучший фильм", вероятно, будут также представлены "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Джокер" Тодда Филлипса.

В номинации "Лучший режиссер" будут представлены Педро Альмодовар за ленту "Боль и слава" и Терренс Малик за ленту "Тайная жизнь".

Россию на "Оскаре" в этом году представляет "Дылда" Кантемира Балагова. Драма рассказывает о жизни девушек, возвращающихся в послевоенный Ленинград в 45-м году. Главные роли в картине исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Ксения Кутепова.

Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают страны-участницы. Затем из них отбирают фильмы-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). Дважды в шорт-лист попадали ленты режиссера Андрея Звягинцева.

