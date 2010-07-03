Фильм "Дылда" выдвинули от России на "Оскар"

Фото: кадр из фильма “Дылда”, режиссер Кантемир Балагов

Фильм режиссера Кантемира Балагова "Дылда" будет выдвинут от России на соискание престижной американской премии "Оскар". Об этом ТАСС заявил продюсер ленты Александр Роднянский, принимавший участие в заседании Российского оскаровского комитета, по итогам которого путем голосования была отобрана российская картина.

В финале за право поехать на "Оскар" боролись два фильма – "Т-34" и "Дылда".

В прошлом году РФ выдвигала на "Оскар" фильм Константина Хабенского "Собибор".

Кантемир Балагов родился в 1991 году в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский университет по курсу творческой мастерской Александра Сокурова. Во время учебы Балагов снял несколько игровых и документальных фильмов. Некоторые его короткометражки были показаны на 67-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария). Среди режиссерских работ Балагова – "Андрюха" (2013), "Молодой еще" (2013), "Первый я" (2014) и другие. В 2017 году за свою первую картину "Теснота" Балагов получил премию Международной федерации кинопрессы.

Фильм "Дылда" рассказывает о жизни девушек, возвращающихся в послевоенный Ленинград в 45-м году. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Ксения Кутепова.

За этот фильм Балагов удостоился награды за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале. Также режиссер стал обладателем "Серебряного абрикоса" на международном фестивале в Армении.

Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают страны-участницы. Затем из них отбирают фильмы-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). Дважды в шорт-лист попадали ленты режиссера Андрея Звягинцева.

