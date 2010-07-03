Фильм "Дылда" получил премию на кинофестивале в Армении

Фото: кадр из фильма "Дылда", 2019 год, реж. Кантемир Балагов

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стала обладателем "Серебряного абрикоса", который он получил в Армении на международном фестивале "Золотой абрикос". Об этом сообщает "Мир 24".

"Главный приз в номинации "Международное полнометражное кино" в этом году уедет в Великобританию. Жюри отдало "Золотой абрикос" фильму Ричарда Билингейма "Рей и Лиз". Картина россиянина Кантемира Балагова "Дылда" удостоилась второго места", – сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

Церемония вручения "золотых" и "серебряных" абрикосов, и других наград проходила в кинотеатре "Москва" в Ереване.

Председатель жюри, российский режиссер Александр Миндадзе, отметил, что фестиваль отличается разнообразием программы и наличием качественных киноработ.

В конкурсе участвовали 100 фильмов более чем из 30 стран.

"Золотой абрикос" признан одним из самых престижных кинофестивалей в регионе. Впервые он прошел в 2004 году.

Ранее Балагов получил награду федерации кинопрессы на Каннском фестивале за фильм "Дылда".

Фильм повествует о тяжелой судьбе двух женщин в послевоенном Ленинграде, которые до последнего боролись за восстановление мирной жизни после второй мировой войны. Роли сыграли Василиса Перелыгина, Виктория Мирошниченко, Ксения Кутепова.

