Михалков назвал "Оскар" политизированной премией

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" политизированной.

Режиссер заявил, что не верит в комитет премии, так как "это политическая история, которая в последние годы очень малое отношение имеет к искусству", передает ТАСС.

Говоря о том, какие российские фильмы можно было бы выдвинуть на "Оскар", Михалков указал, что "мировые кинофестивали стали слишком зависимы от международной конъюнктуры".

По его мнению, чтобы получить премию в фильме нужны "однополая любовь, примитивная толерантность, однобоко и примитивно понятый мультикультурализм, правильный для этого момента баланс между афроамериканцами и белыми".

Михалков в 1994 году получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Утомленные солнцем".

Ранее Михалков назвал несправедливым, что зарубежное кино собирает миллиарды на отечественном рынке и поддержал идею ограничения иностранных фильмов в отечественном прокате.