Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино

Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику. Об этом глава ведомства Владимир Мединский написал в колонке для РИА Новости.
По его словам, поддержкой таких кинолент Минкультуры занимается с 2012 года.
"Мы были убеждены, что это беспроигрышный козырь, который вернет зрителя отечественному кино, даст мощный импульс творческому развитию отрасли", – подчеркнул Мединский.
Он также отметил роль кинематографа в продвижении историко-культурных ценностей и гражданском воспитании. Министр уверен, что историческое наследие представляет собой "вечный двигатель" духовного самовоспроизводства российской культуры.
В конце апреля министерство культуры перенесло прокат фильма "По воле божьей" французского режиссера Франсуа Озона из-за того, что документы на прокатное удостоверение были поданы слишком поздно. Как пояснили в ведомстве, киноленте требовалась дополнительная экспертиза из-за содержания.
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