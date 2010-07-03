Мединский призвал игнорировать фильм "Брат 3"

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Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал планы шоумена Стаса Барецкого снять фильм "Брат 3".

В ходе пресс-конференции глава Минкультуры призвал игнорировать обсуждение данной темы, передает "Пятый канал".

"Я призываю ко всем собравшимся просто про это ничего не писать. Вообще. Только этого эти люди и добиваются", – сказал министр.

Ранее Барецкий заявил, что приступил к съемкам фильма, который позиционируется как продолжение культовой дилогии режиссера Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2".

Предполагается, что одну из главных ролей в ленте исполнит Кирилл Терешин ("Руки-Базуки"). Российский режиссер Сергей Бодров-старший назвал намерение Барецкого "странным".

Продюсер картин "Брат" и "Брат 2" Сергей Сельянов заявил, что это "хамство, неуважение и глупость", а сыгравшая в фильме Ирина Салтыкова охарактеризовала идею "ужасной".