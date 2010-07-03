Салтыкова прокомментировала идею снять фильм "Брат 3"

Певица Ирина Салтыкова, сыгравшая в фильме режиссера Алексея Балабанова "Брат 2", прокомментировала возможное появление ленты "Брат 3".
"Мне кажется, идея ужасная. Режиссера нет в живых, главного героя нет в живых. Какое продолжение фильма без них? Это странно", – сказала певица.
При этом она считает, что название фильма принадлежит только тому режиссеру, который снимал, передает агентство НСН.
Ранее музыкант, актер и шоумен Стас Барецкий заявил, что приступил к съемкам фильма, который позиционируется как продолжение культовой дилогии "Брат" и "Брат 2".
Предполагается, что одну из главных ролей в ленте исполнит Кирилл Терешин ("Руки-Базуки"). В проекте также примут участие Никита Джигурда, Марина Анисина и Бари Алибасов.
Кроме того, Барецкий утверждает, что получил согласие Сергея Шнурова и группы "На-На", а также ведет переговоры с Виктором Сухоруковым и Ольгой Бузовой.
Российский режиссер Сергей Бодров-старший ранее также назвал намерение Барецкого снять "Брат 3" "странным". Продюсер картин "Брат" и "Брат 2" Сергей Сельянов заявил, что это "хамство, неуважение и глупость".
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