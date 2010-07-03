Съемки фильма "Брат-3" потребовали запретить

Пользователи Сети создали сразу несколько петиций на платформе change.org с требованием запретить снимать фильм "Брат-3". Над созданием картины работает шоумен Стас Барецкий, сообщает телеканал Москва 24.
Авторы петиций обращаются к Фонду кино, Минкультуры и лично главе ведомства Владимиру Мединскому.
Поклонников режиссера Алексея Балабанова и актера Сергея Бодрова-младшего, создавших две первые части культовой истории, не устраивает, что Барекций планирует снимать в кино "лиц с уголовным прошлым". Против съемок выступил и Сергей Бодров-старший.
Своими планами Барецкий поделился еще в феврале. По его словам, главные роли исполнят недавно вышедший из тюрьмы российский боец Вячеслав Дацик и актер Никита Джигурда. Кроме того, в фильме задействован и Кирилл Терешин, который известен тем, что делал себе инъекции синтола, чтобы создать эффект накачанных бицепсов.
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