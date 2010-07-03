Сухоруков оценил идею съемок "Брата 3"

Народный артист России Виктор Сухоруков прокомментировал намерение музыканта и шоумена Стаса Барецкого снять продолжение культовых фильмов режиссера Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2".
"Даже слышать об этом не хочу, не могу, и знать этих "продолжателей" не желаю. Эта новость мне напоминает бред, глупость, которую даже не знаю как комментировать", – цитирует Сухорукова "Вечерняя Москва".
Актер подчеркнул, что никаких разговоров с Барецким относительно своего участия он не вел.
"Повторяю, что я не знаю этих людей и знать не хочу. Пусть этот шоумен лучше откроет Дом моделей в тюрьме, а не фильм снимает. Кино – это искусство, а Алексей Балабанов был художником", – добавил он.
Ранее Барецкий заявил, что приступил к съемкам фильма, который позиционируется как продолжение дилогии "Брат" и "Брат 2".
Предполагается, что одну из главных ролей в ленте исполнит Кирилл Терешин ("Руки-Базуки"). В проекте также примут участие Никита Джигурда, Марина Анисина и Бари Алибасов.
Кроме того, Барецкий утверждал, что получил согласие Сергея Шнурова и группы "На-На", а также планирует пригласить Ольгу Бузову и якобы провел переговоры с Сухоруковым.
Российский режиссер Сергей Бодров-старший ранее назвал намерение Барецкого снять "Брат 3" "странным". Продюсер картин "Брат" и "Брат 2" Сергей Сельянов заявил, что это "хамство, неуважение и глупость", а сыгравшая в фильме Ирина Салтыкова охарактеризовала идею "ужасной".
Главную роль в фильме "Брат-3" сыграет Кирилл "Руки-Базуки"
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