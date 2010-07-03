В Минкультуры объяснили перенос российской премьеры фильма "По воле божьей"

Фото: кадр из фильма "По воле божьей", режиссер Франсуа Озон
Прокат фильма "По воле божьей" французского режиссера Франсуа Озона перенесли из-за того, что документы на прокатное удостоверение были поданы слишком поздно. Фильму требуется дополнительная экспертиза из-за содержания, пояснили в пресс-службе Минкультуры РФ.
"Минкультуры России не направляло прокатчикам фильма письмо с просьбой перенести выход ленты", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
По данным пресс-службы, у специалистов министерства "не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины". В Минкультуры не исключили, что содержание фильма может противоречить закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В этом случае картина должна выйти с возрастным рейтингом "18+", отметили сотрудники ведомства.
При этом в Минкультуры заверили, что выдача прокатного удостоверения фильму никак не связана со Страстной неделей и праздником Пасхи, о чем писали некоторые СМИ.
25 апреля прокатная компания A-One Films сообщила, что релиз фильма "По воле божьей" переносится с 25 на 29 апреля по рекомендации Минкультуры.
Картина "По воле божьей" представляет зрителям реальную историю католического священника из Лиона Бернаре Прейне. В 2016 году его обвинили в совращении нескольких десятков мальчиков из его прихода. По сюжету картины трое главных героев, будучи уже взрослыми мужчинами, решают вести совместную борьбу против священника. В этой битве каждому из них предстоит выбрать, во что верить и кого прощать.
Мировая премьера новой картины Франсуа Озона состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале в феврале. Там фильм получил Гран-при жюри фестиваля. В съемках приняли участие именитые французские актеры Франсуа Марторе, Сванн Арло, Дени Меноше и Мельвиль Пупо.
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