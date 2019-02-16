Названы лауреаты Берлинского кинофестиваля

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Жюри 69-го Берлинского кинофестиваля, которое возглавляет актриса Жюльет Бинош, назвало в субботу, 16 февраля, обладателей главных наград. На серебряных и золотого "медведей" претендовали 16 фильмов.

Главную награду завоевал фильм "Синонимы" (Synonyms) израильского режиссера Надава Лапида. Картина является совместным проектом кинематографистов Франции, Израиля и Германии. Гран-при жюри получила картина "По воле божьей" Франсуа Озона.

Лучшим актером признан Ван Цзинчунь, который снялся в фильме "Прощай, мой сын". Награду за лучшую женскую роль также получила актриса из этого фильма Юн Мэй. Трехчасовая драма рассказывает о жизни супружеской пары, которая много лет пытается пережить утрату трагически погибшего единственного сына.

В номинации "Лучший сценарий" победила картины "Пираньи Неаполя" про итальянскую мафию. Оператор Расмус Видебэк, который работал над картиной "Пора уводить коней", получил "Серебряного медведя" за вклад в кинематограф.

Лучшим дебютом в полнометражном кино стала картина Мехмеда Акифа "Орэй". Среди документальных работ отмечена картина "Разговаривая о деревьях" Сухаиба Гасмелбэри. Лучшим режиссером стала представительница берлинской школы кинематографа Ангела Шанелек за фильм "Я был дома, но…".

Россию в этом году представляли фильмы "Кислота" (2018) и "Мальчик русский" (2017) Александра Горчилина и Александра Золотухина.