Режиссер Дэвид Линч получил почетный "Оскар"

09:54
Фото: ТАСС/AP/Matt Rourke
Создатель сериала "Твин Пикс", режиссер Дэвид Линч получил премию Американской академии киноискусства "Оскар" за заслуги перед индустрией.
"Немногословный Дэвид Линч получает свой "Почетный Оскар", – сказано в Twitter-аккаунте Американской академии.
Одиннадцатая церемония вручения премии состоялась в воскресенье, 27 октября, в Лос-Анджелесе.
Дэвид Линч полюбился многим своими гротескными и психоделическими картинами. Самыми известными его работами можно назвать фильмы "Человек-слон", "Синий бархат", "Дикие сердцем", "Малхолланд Драйв" и телесериал "Твин Пикс".
Режисер-сюрреалист дважды становился обладателем кинопремии "Сезар", а также дважды получал премию американской Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов "Сатурн". В 1990 году Линчу вручили "Золотую пальмовую ветвь", а в 2006 году – "Золотого льва", главную награду Венецианского кинофестиваля.
Получая свой первый "Оскар", Линч поднялся на сцену и сказал: "У вас очень интересный вкус". Помимо него, премию вручили режиссеру Лине Вертмюллер и актеру Уэсу Стьюди.
Ранее сериал Дэвида Линча "Твин Пикс" назвали самым страшным хоррор-сериалом всех времен. Об этом рассказал журнал Rolling Stone в подборке 30 лучших сериалов жанра.
По словам журналистов, проект удачно сочетает в себе элементы мистики и обычную человеческую драму. Критикам и поклонникам он полюбился именно этой синергией.
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