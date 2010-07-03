Стал известен самый страшный сериал в истории

Фото: кадр из фильма Твин Пикс реж. Дэвид Линч

Сериал Дэвида Линча "Твин Пикс" назвали самым страшным хоррор-сериалом всех времен. Об этом рассказал журнал Rolling Stone в подборке 30 лучших сериалов жанра.

По словам журналистов, проект удачно сочетает в себе элементы мистики и обычную человеческую драму. Критикам и поклонникам он полюбился именно этой синергией.

На второе место журнал поставил черно-белый сериал "Сумеречная зона". Запущенная в 1959 году антология снискала огромную популярность среди телезрителей. Формат позволял автору сериала, Роду Стерлингу, использовать разные жанровые приемы. Тройку лучших сериалов замыкает "Ганнибал", в котором роль опасного маньяка исполнил известный датский актер Мадс Миккельсен.

В десятку лучших хоррор-произведений для телевидения также вошли такие хиты, как "Секретные материалы", "Нулевой канал", "Баффи – истребительница вампиров", "Настоящий детектив", "Черное зеркало", "Американская история ужасов" и "Ходячие мертвецы".

Ранее Стивен Кинг, признанный мастер ужасов в литературе, составил свой топ лучших произведений на Хэллоуин. Лучшим сериалом для осеннего праздника страшилок мэтр не назвал ни один из перечисленных выше.