Стивен Кинг посоветовал, что почитать и посмотреть в Хэллоуин

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Мастер жанра ужасов Стивен Кинг поделился рекомендациями к Хэллоуину и предложил поклонникам фильм, сериал и книгу мистического содержания. Об этом сообщило издание Entertainment Weekly.

Лучшим фильмом в жанре ужасов мэтр признал ремейк знаменитого хоррора 1988-го года, "Детские игры". Кинг высоко оценил мастерство Марка Хэмилла (Люк Скайуокер в "Звездных войнах", голос Джокера в мультсериалах), который озвучил пугающую куклу Чаки. Известный писатель также отдал должное умному сценарию киноленты.

Среди сериалов Стивен Кинг выделил французский сериал "Марианна". В центре сюжета – писательница, чей персонаж – ужасная ведьма – воплотилась в реальности. Писатель отметил, что поклонники жанра найдут некоторые сходства в сериалом "Очень странные дела" и с творчеством самого Кинга.

Наиболее подходящей для Хэллоуина книгой прославленный автор выбрал "Девятый дом" Ли Бардуго. Кинг сравнил это произведение с "Гарри Поттером", но подчеркнул, что роман рассчитан на взрослое поколение.

В России, тем временем, запустили "горячую линию" для жалоб на празднование Хэллоуина в школах. Инициатором этой акции выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее опасность Хэллоуина для детей признали американские специалисты. По мнению исследователей, ночью дети рискуют попасть под колеса автомобиля, а статистика аварий в праздник растет.