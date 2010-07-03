По новому роману Стивена Кинга снимут мини-сериал

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Кинокомпания Spyglass Media Group решила снять мини-сериал по новому роману Стивена Кинга "Институт", опубликованному 10 сентября, сообщает "Вечерняя Москва".

К работе над экранизацией привлекут режиссера Джека Бендера и продюсера-сценариста Дэвида О. Келли. Они уже работали с произведением Кинга "Мистер Мерседес".

Роман "Институт" рассказывает о мальчике, которого похищают убийцы его родителей. Подростка помещают в специальное секретное учреждение для детей со сверхспособностями.

Ранее Warner Bros. опубликовала трейлер фильма "Доктор Сон", который является сиквелом культового "Сияния" (1980) режиссера Стэнли Кубрика по одноименному роману Кинга.