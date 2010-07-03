Топор Джека Николсона из "Сияния" продали на аукционе за 200 тысяч долларов

Фото: кадр из фильма "Сияние", 1980 г., реж. Стэнли Кубрик

Топор героя Джека Николсона из фильма Стэнли Кубрика "Сияние" продали на лондонском аукционе за 200 тысяч долларов. Цена оказалась в четыре раза выше начальной, сообщает Independent.

Топор имеет деревянную ручку высотой около метра и рубящую часть длиной 30 сантиметров. Реквизит фильма сохранился в отличном состоянии, на нем осталось лишь несколько мелких царапин после съемок. Имя нового обладателя топора не уточняется.

Всего на аукционе выставили 900 лотов. Среди них оказались римская броня из "Гладиатора", световой меч Сэмюэля Л. Джексона и шлем из фильма "Звездные войны. Эпизод IV – Новая надежда" 1977 года.

Также на аукцион выставили костюм из фильма "Бэтмен" 1989 года экранизации.

Ранее на продажу в Лондоне выставили полностью выточенный из цельного камня перстень небесно-голубого цвета, который мог принадлежать римскому императору Калигуле.