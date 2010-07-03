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13:35

Вино с затонувшего корабля XVII века стало старейшим в истории торгов

за рубежом

13:35

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Фото: christies.com

Аукционный дом Christie's выставил на продажу бутылки вина XVII века, найденные на затонувшем корабле. Об этом говорится на сайте аукционного дома.

Организаторы торгов заявляют, что это старейшие вина из когда-либо продававшихся на открытом рынке. Один лот из пары таких бутылок стоит от 33 до 38 тысяч долларов.

Судно нашли во время научной экспедиции в 2010 году у побережья Германии. Среди прогнивших досок и грязи на глубине 40 метров обнаружили старую корзину из ротанга с 14-ю закупоренными бутылками необычной формы.

Экспертиза показала, что это классическое европейское красное вино. Форма бутылок, а также анализ жидкости и пробки показали, что оно было разлито между 1670 и 1690 годами.

Эксперты говорят, что для питья вино уже давно непригодно, но пара таких бутылок может украсить любую коллекцию.

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