Предметы из усадьбы князя Голицына обнаружили на северо-востоке столицы

В столичном районе Южное Медведково археологи обнаружили предметы из усадьбы князя Василия Голицына. Специалисты нашли часть декора фасада главного дома усадьбы и фрагменты рельефных печных изразцов.
Также были обнаружены осколки глиняной и стеклянной посуды, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Специалисты датируют находки концом XVII века. До 1689 года усадьбой владел фаворит царевны Софьи Алексеевны – князь Василий Голицын, а следующим ее хозяином стал дядя царя Петра I Федор Нарышкин", – говорится в сообщении.
По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, археологические исследования велись на пересечении улиц Заповедной и Полярной, на месте бывшего села Медведково.
Самой значимой находкой на этом участке стал венчик (верхний край) стеклянного сосуда, предположительно вазочки с зауженным горлышком.
Ранее револьвер производства американской компании Smith & Wesson Firearms Co и кокарду с советской милицейской фуражки начала прошлого столетия обнаружили археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в столице.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.