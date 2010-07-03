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09:20

Предметы из усадьбы князя Голицына обнаружили на северо-востоке столицы

город культура

09:20

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Южное Медведково археологи обнаружили предметы из усадьбы князя Василия Голицына. Специалисты нашли часть декора фасада главного дома усадьбы и фрагменты рельефных печных изразцов.

Также были обнаружены осколки глиняной и стеклянной посуды, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Специалисты датируют находки концом XVII века. До 1689 года усадьбой владел фаворит царевны Софьи Алексеевны – князь Василий Голицын, а следующим ее хозяином стал дядя царя Петра I Федор Нарышкин", – говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, археологические исследования велись на пересечении улиц Заповедной и Полярной, на месте бывшего села Медведково.

Самой значимой находкой на этом участке стал венчик (верхний край) стеклянного сосуда, предположительно вазочки с зауженным горлышком.

Ранее револьвер производства американской компании Smith & Wesson Firearms Co и кокарду с советской милицейской фуражки начала прошлого столетия обнаружили археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в столице.

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город культура

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