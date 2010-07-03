Кольцо Калигулы выставили на аукционе в Лондоне

Полностью выточенный из цельного камня перстень небесно-голубого цвета, который мог принадлежать римскому императору Калигуле, выставили на продажу в Лондоне за 500 тысяч фунтов стерлингов, сообщает "Мир 24".
На перстне выгравирован женский профиль. Считается, что он принадлежит последней жене Калигулы Милонии Цезонии. Женщина, согласно римскому историку Севтонию, была очень красива. Император хвастался своей женой, демонстрируя ее нагой своим войскам и друзьям.
Калигула был римским императором четыре года, с 37 года нашей эры до самого своего убийства. Его жену убили сразу после его смерти.
Ранее сообщалось, что аукционный дом Christie's выставил на продажу бутылки вина XVII века, найденные на затонувшем корабле. Организаторы торгов заявляют, что это старейшие вина из когда-либо продававшихся на открытом рынке. Один лот из пары таких бутылок стоит от 33 до 38 тысяч долларов.
Экспертиза показала, что это классическое европейское красное вино. Форма бутылок, а также анализ жидкости и пробки показали, что оно было разлито между 1670 и 1690 годами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.