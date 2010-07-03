Кольцо Калигулы выставили на аукционе в Лондоне

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Полностью выточенный из цельного камня перстень небесно-голубого цвета, который мог принадлежать римскому императору Калигуле, выставили на продажу в Лондоне за 500 тысяч фунтов стерлингов, сообщает "Мир 24".

На перстне выгравирован женский профиль. Считается, что он принадлежит последней жене Калигулы Милонии Цезонии. Женщина, согласно римскому историку Севтонию, была очень красива. Император хвастался своей женой, демонстрируя ее нагой своим войскам и друзьям.

Калигула был римским императором четыре года, с 37 года нашей эры до самого своего убийства. Его жену убили сразу после его смерти.

Ранее сообщалось, что аукционный дом Christie's выставил на продажу бутылки вина XVII века, найденные на затонувшем корабле. Организаторы торгов заявляют, что это старейшие вина из когда-либо продававшихся на открытом рынке. Один лот из пары таких бутылок стоит от 33 до 38 тысяч долларов.

Экспертиза показала, что это классическое европейское красное вино. Форма бутылок, а также анализ жидкости и пробки показали, что оно было разлито между 1670 и 1690 годами.