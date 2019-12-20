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Общество

16:40

Скончалась "девушка Бонда" Клодин Оже

общество за рубежом утраты культура

Фото: кадр из фильма "Шаровая молния", 1965 год, реж. Теренс Янг

Во Франции умерла актриса и модель Клодин Оже. Об этом сообщает "Газета.ру".

Французская артистка ушла из жизни на 79-м году жизни. Она запомнилась зрителям по роли девушки Бонда Доминики Дерваль в фильме "Шаровая молния".

Известно, что Оже представляла Францию на конкурсе красоты "Мисс мира" в 1958 году.

Кроме того, Клодин снималась в таких картинах, как "Полицейская история", "Красное и черное" и других.

Ранее также на 79-м году жизни скончалась актриса из ситкома "Теория Большого взрыва". Причиной смерти американки Джейн Гэллоуэй Хейтц стала острая сердечная недостаточность.

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