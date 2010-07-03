Актриса из ситкома "Теория Большого взрыва" скончалась на 79-м году жизни

Фото: imdb.com

Американская актриса Джейн Гэллоуэй Хейтц, наиболее известная по ролям в телевизионных сериалах "Теория Большого взрыва" и "Хор", скончалась в США в возрасте 78 лет. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на дочь артистки.

По информации от родственницы, Хейтс умерла в больнице в Хайленд-Парке (штат Иллинойс. – Прим. ред). Причиной смерти женщины, по предварительной информации, стала острая сердечная недостаточность.

Джейн Гэллоуэй Хейтц родилась в городе Миннеаполис, штате Миннесота, 18 сентября 1941 года. Актриса исполнила роли в телевизионных проектах "Анатомия страсти", "Побег", "Бесстыжие" и ряде других. Всего в ее фильмографии более 20 ролей.