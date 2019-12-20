Вышел первый сезон долгожданного сериала "Ведьмак" от Netflix

Фото: кадр из сериала "Ведьмак", 2019, реж. А. Сахаров, Ш. Брандстром, А. Г. Лопес, М. Йобст

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своей платформе сериал "Ведьмак". Об этом информирует "Газета.ру".

Отмечается, что сезон был выложен для общего доступа 20 декабря. Шоу основано на одноименной серии фантастических романов Анджея Сапковского.

В сериале роль ведьмака Геральта из Ривии досталась британскому актеру Генри Кавиллу. В образе княжны Цири предстала Фрейя Аллан, Йеннифер стала Аня Чалотра.

Помимо этого, сообщается, что у сериала ожидается второй сезон. Об этом заявили в преддверии премьеры. Так, новые части "Ведьмака" зрители смогут увидеть в 2020 году.

Ранее в Сеть был выложен финальный трейлер сериала "Ведьмак". В нем нашли отражение сцены погони, многочисленных взрывов и батальных эпизодов.