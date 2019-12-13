В Сети появился финальный трейлер "Ведьмака" от Netflix

Фото: youtube.com

Стриминговый сервис Netflix показал финальный трейлер сериала "Ведьмак". Об этом информирует "Газета.ру".

Ролик доступен к просмотру на официальном YouTube-канале сервиса. В нем представлены главные герои картины. Кроме того, можно увидеть погони, многочисленные взрывы и батальные эпизоды фильма.



Известно, что первый сезон телесериала зрители смогут увидеть на платформе уже 20 декабря.

Отмечается, что "Ведьмак" снят на основе романов в стиле фэнтези Анджея Сапковского. Книги выходили с 1986 по 2013 год.

Ранее была названа дата выхода новой "Матрицы". Роль Нео в сиквеле исполнит Киану Ривз.