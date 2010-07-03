Названа дата выхода новой "Матрицы"

Фото: кадр из фильма "Матрица", 1999 год, реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски

Стало известно, когда в прокат выйдет новая часть "Матрицы". Об этом информирует "Газета.ру".

Американский концерн по производству фильмов Warner Bros. рассказал, на какую дату назначена премьера продолжения киноленты.

Отмечается, что четвертая часть "Матрицы" в режиссуре Ланы Вачовски выйдет на большие экраны 21 мая 2021 года. Главную роль Нео исполнит Киану Ривз.

В актерский состав также вошли Кэрри-Энн Мосс, запомнившийся зрителям по роли в "Аквамене" Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, сыгравшая в "Звездных войнах", а также звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис.

Первую часть "Матрицы" зрители увидели в 1999 году. Фильм стал обладателем четырех премий "Оскар". В 2003 году появились два сиквела картины, получившие названия "Матрица. Перезагрузка" и "Матрица. Революция".

Ранее Уилл Смит показал свое видение "Матрицы". Он вместе со своим старшим сыном Треем снял пародию на кинокартину.