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Общество

12 ноября, 21:46

Уилл Смит показал свою версию "Матрицы"

общество культура

Фото: instagram.com/willsmith

Американский актер Уилл Смит опубликовал в своем Instagram-аккаунте архивное видео, на котором он вместе со своим старшим сыном Треем снимает пародию на фильм "Матрица".

В ролике актер надевает солнцезащитные очки, а затем начинает драку с Треем, в которой ребенок одерживает победу. В конце мальчика поздравляют с днем рождения.

По словам Смита-старшего, раньше он и его сын каждый год снимали эпизоды своей версии "Матрицы". "С днем рождения, мужик! Возможно, пришло время снять еще один эпизод! Я думаю, что сейчас смогу тебя победить", – подписал свой пост актер.

Ранее стало известно, что роль Нео в четвертом фильме "Матрица" исполнит американский актер Майкл Б. Джордан. Съемки новой картины о Нео, Морфеусе и Тринити должны стартовать в Чикаго в 2020 году. Снимать четвертую "Матрицу" будут сестры Вачовски. Лана Вачовски уже заявила о своей заинтересованности в проекте.

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