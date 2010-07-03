Культовый фильм "Матрица" получит продолжение

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Режиссеры Лана и Лилли Вачовски ведут работу над продолжением трилогии "Матрица".

Об этом порталу Yahoo Movies рассказал режиссер и каскадер Чад Стахелски, который был дублером исполнителя главной роли в фильмах Киану Ривза.

Ривз в свою очередь заявил, что не сможет отказать, если его позовут на съемки. "Это был бы подарок", – цитирует слова актера "Вечерняя Москва".

Информация о продолжении "Матрицы" появилась еще в 2017 году. Тогда сообщалось, что кинокомпания Warner Bros. посвятит новую ленту молодости Морфеуса.

Предполагалось, что его может сыграть Майкл Б. Джордан, известный по фильмам "Клан Сопрано", "Доктор Хаус" и "Фантастическая четверка".

"Матрица" – культовая научно-фантастическая трилогия, выходившая с 1999 по 2003 год. В ней рассказывается о борьбе людей с разумными машинами.

Ранее стало известно, что компания Nokia возобновит продажи телефона 8110, который стал популярным благодаря фильму "Матрица".