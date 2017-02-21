Форма поиска по сайту

21 февраля 2017, 12:25

Культура

Киану Ривз выразил желание сняться в четвертой "Матрице"

Кадр из фильма "Матрица" (1999)

Голливудский актер Киану Ривз хотел бы сняться в четвертой части культовой фантастической франшизы "Матрица". Об этом он сообщил в интервью изданию Yahoo! Movies.

Актер отметил, что согласился бы снова сыграть Нео, если за продолжение трилогии возьмутся сестры Вачовски.

"Пусть именно они напишут к фильму сценарий и снимут его. И тогда мы бы увидели новую историю, пусть несколько странную, но почему бы и нет?" – сказал он.

"Люди умирают, истории – нет", – добавил Ривз.

Актер имеет в виду оставшуюся неопределенной судьбу его героя, избранного Нео, в третьей части "Матрицы" (2003). По сюжету, он пожертвовал собой, однако в финале фильма есть намек на то, что Нео может вернуться.

"Матрица" – научно-фантастический боевик, снятый братьями Вачовски о программисте Томасе Андерсоне, который по ночам становится хакером Нео. Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Керри-Энн Мосс и Хьюго Уивинг. Фильм вышел на экраны США 31 марта 1999 года. В его активе – четыре "Оскара" в технических номинациях и две награды Британской киноакадемии. Первая "Матрица" положила начало кинотрилогии, а также комиксам, компьютерным играм и аниме по мотивам. Заключительный фильм трилогии вышел в 2003 году.
