Киану Ривз выразил желание сняться в четвертой "Матрице"

Кадр из фильма "Матрица" (1999)

Голливудский актер Киану Ривз хотел бы сняться в четвертой части культовой фантастической франшизы "Матрица". Об этом он сообщил в интервью изданию Yahoo! Movies.

Актер отметил, что согласился бы снова сыграть Нео, если за продолжение трилогии возьмутся сестры Вачовски.

"Пусть именно они напишут к фильму сценарий и снимут его. И тогда мы бы увидели новую историю, пусть несколько странную, но почему бы и нет?" – сказал он.

"Люди умирают, истории – нет", – добавил Ривз.

Актер имеет в виду оставшуюся неопределенной судьбу его героя, избранного Нео, в третьей части "Матрицы" (2003). По сюжету, он пожертвовал собой, однако в финале фильма есть намек на то, что Нео может вернуться.