10 декабря, 09:35

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в Дубровском проезде появится новая поликлиника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая поликлиника площадью 7 тысяч квадратных метров появится в Дубровском проезде. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Столичные власти приняли решения о комплексном развитии неэффективно используемых территорий общей площадью 10,6 гектара в разных районах города. В настоящее время там находятся заброшенные склады и другие устаревшие объекты.

На реорганизуемых участках планируется возвести более 175 тысяч квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации, а также поликлинику.

Одна из реорганизуемых территорий площадью 5,67 гектара расположена по адресу Дубровский проезд, владение 9. Градостроительный потенциал участка составляет 116 тысяч "квадратов" недвижимости, включая здание медучреждения.

Другие участки суммарной площадью 4,04 гектара расположены по адресу улица Паршина, владение 2, территория № 2. Градостроительный потенциал территорий – 42,75 тысячи "квадратов" недвижимости.

Помимо этого, в планах провести редевелопмент участков общей площадью 0,88 гектара, расположенных по адресам улица Марии Ульяновой, земельный участок № 4/2 и улица Строителей, земельный участок № 7а. Там намерены построить 23,8 тысячи "квадратов" недвижимости.

Ранее в столице после реконструкции открылись несколько медучреждений. Ими стали детская городская поликлиника № 32, филиал № 3 поликлиники № 45, филиал № 3 детской поликлиники № 132, филиал № 3 поликлиники № 22, филиал № 5 поликлиники № 23 и филиал № 3 детской поликлиники № 120.

В первой из указанных больниц специалисты привели в порядок коммуникации, системы кондиционирования и лифты. Помимо этого, там установлено новое оборудование. Также в данном медучреждении организован отдельный вход для пациентов с признаками инфекции и буфет.

Сергей Собянин рассказал о реализации медицинских программ в Москве

мэр Москвымедицинастроительствогород

