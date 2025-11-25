В Москве создали новые медицинские фантомы для обучения врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два новых медицинских фантома для обучения врачей создали в Москве, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что фантомы – это модели, которые имитируют уникальные свойства и характеристики человека. На них медики тренируются проводить диагностику, а также оттачивают выполнение сложных манипуляций.

Всего создано 14 различных моделей. Новейшие из них – фантом желудка и пульсирующий фантом артериального сосуда, отметила вице-мэр.

По ее словам, фантом желудка представляет собой модель полого органа со стенкой из пяти слоев. Они отличаются друг от друга способностью отражать ультразвук, что позволяет получать изображение, аналогичное тому, которое будет при обследовании настоящего органа.

Внутренний слой имитирует слизистую оболочку желудка и имеет складчатую структуру. В разных слоях находятся модели новообразований. Фантом будет полезен для отработки навыков диагностики и взятия биопсии, сказала Ракова.

При проведении биопсии желудка под контролем УЗИ врач должен ввести иглу в конкретный слой, определяя локализацию опухоли. Ширина каждого слоя составляет примерно 1–3 миллиметра, поэтому врачу ни в коем случае нельзя проколоть слой или стенку насквозь.

В свою очередь, пульсирующий фантом – это модель, имитирующая пульс в отдельной части кровеносного сосуда. Он состоит из модели брюшной аорты и устройства, создающего пульс. Фантом помогает специалистам улучшать навыки проведения КТ-ангиографии и сосудистых операций, добавила заммэра.

Ранее сообщалось, что все стационары Москвы перешли на новую систему автоматической фиксации взаимодействия с пациентами. Она позволяет контролировать все этапы лечения. Теперь при поступлении человек получает браслет с QR-кодом, который сканируется медперсоналом во время выполнения различных процедур. Затем информация автоматически передается в ЕМИАС.