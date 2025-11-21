Новый корпус Склифа оснастят почти 70 тыс единиц медоборудования и комплектующих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый корпус Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского планируют оснастить современным оборудованием. Всего туда поступит около 70 тысяч единиц медоборудования и комплектующих, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, площадь нового здания превысит 150 тысяч квадратных метров.

"Это будет один из самых современных медицинских объектов в России. Здание оснастят передовым оборудованием и комплектующими, в том числе десятками единиц тяжелой техники, среди которых кибер-нож и гамма-нож, компьютерные, магнитно-резонансные томографы и другие", – уточнил вице-мэр.

Подчеркивается, что во время строительных работ стационар продолжит функционировать, принимая пациентов. Основная нагрузка придется на семиэтажный корпус флагманского центра, открытый в 2023 году. Кроме того, в этот период работу продолжат уникальный ожоговый и токсикологический центры, а также центры трансфузиологии и трансплантации.

По словам главы департамента гражданского строительства Алексея Александрова, новый корпус включит в себя 22 высокотехнологичные операционные, разделенные на несколько блоков.

В частности, в основном общехирургическом блоке разместят 12 операционных, из которых 6 общепрофильных, 2 травматологических, 2 нейрохирургических и 2 трансплантологических. В свою очередь, блоки сердечно-сосудистой и гнойной хирургии будут состоять из 5 операционных.

Помимо этого, в корпусе будут оборудованы еще 5 малых операционных, а также современное и комфортное пространство, которым смогут пользоваться как врачи, так и пациенты, добавил Александров.

Ранее столичные власти сформировали новую модель развития медицинских технологий, в рамках которой инициаторами инноваций становятся сами врачи.

Сергей Собянин отмечал, что программа "Создано московскими врачами", запущенная несколько лет назад, направлена на поддержку исследователей, которые разрабатывают технологии и новые методы лечения. Такой подход способствует более быстрому внедрению передовых решений в клиническую практику.

