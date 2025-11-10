Собянин: Москва формирует новую модель развития медицинских технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти сформировали новую модель развития медицинских технологий, в рамках которой инициаторами инноваций становятся сами врачи. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

"Медики, ежедневно взаимодействуя с пациентами, лучше других знают, какие технологии действительно нужны в практике. За 3 года в столице сформировалась единая экосистема разработки новых медицинских решений – вместе с ведущими научными центрами страны", – подчеркнул мэр.

По его словам, программа "Создано московскими врачами", запущенная несколько лет назад, направлена на поддержку исследователей, которые разрабатывают технологии и новые методы лечения. Такой подход способствует более быстрому внедрению передовых решений в клиническую практику, что повышает качество медицинской помощи в мегаполисе.

Оператором грантовой программы выступает Медтех, продолжил градоначальник, отметив, что он отвечает за весь цикл сопровождения, включающего экспертизы, патентования, а также производство и внедрение разработок.

На сегодняшний день в столице реализуется 178 исследований, охватывающих широкий круг направлений – от новых методов диагностики и реабилитации до передовых биотехнологических разработок, заявил глава города.

Ранее Собянин анонсировал строительство в мегаполисе 52 медицинских учреждений, включая "больницы будущего", в ближайшие 3 года. Таким образом, темпы строительства медицинской инфраструктуры за предыдущие годы будут превышены в 1,3 раза.

Мэр подчеркнул, что на развитие столичного здравоохранения в бюджете 2026 года выделят 615 миллиардов рублей. Эти средства направят на реконструкцию больниц, строительство новых медучреждений и внедрение инновационных технологий.

