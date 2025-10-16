Столичные врачи представили медицинские инновации на форуме "Биопром"

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Москва впервые представила собственные медицинские разработки на международном форуме "Биопром" в Геленджике. На стенде "Создано московскими врачами" были показаны инновационные проекты, уже внедряемые в столичных клиниках, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что Москва активно инвестирует в развитие медицинских технологий.

"При этом очень важно, чтобы идеи и инициативы исходили от самих врачей: благодаря этому разработки отвечают реальным потребностям москвичей, быстрее доходят до широкого круга пациентов. Поэтому мы создаем все условия, чтобы наши медики совместно с учеными ведущих научных центров страны становились авторами новых подходов к лечению пациентов", – поделилась Ракова.

В качестве примеров медицинских инноваций, представленных на форуме, она привела ИИ-комплекс для диагностики рака кожи с точностью 92% и первую в мире омиксную диагностику риска развития ментальных расстройств по липидограмме крови с точностью до 93%.

Также среди разработок:



отечественная платформа для CAR-T терапии рака, втрое дешевле зарубежных аналогов;

комплекс технологий для пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника, благодаря которому срок реабилитации сокращается с шести месяцев до шести недель. По нему уже проведено более 1,5 тысячи операций;

технология 3D-биопечати индивидуальных имплантов для восстановления слуха.

Все проекты реализованы в рамках грантовой программы мэра Москвы. Ежегодно более 1 миллиарда рублей направляется на медицинские исследования и разработки. Участие в форуме стало началом системного взаимодействия между клиниками, предприятиями и федеральными ведомствами.

Ранее сообщалось, что в Москве активно развивается система доступной высокотехнологичной медицинской помощи, позволяющая горожанам с самыми тяжелыми заболеваниями получать современное лечение. Ключевыми направлениями развития стали сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, нейрохирургия, урология и онкология.