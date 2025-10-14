Производство медоборудования в Москве выросло на 7,1%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С января по август этого года производство медицинских инструментов и оборудования в Москве увеличилось на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

В настоящее время в это сфере в городе работает свыше 300 предприятий, на которых трудятся порядка 30 тысяч человек. Столичные компании специализируются на выпуске широкого спектра изделий и техники – от бионических протезов до растворов для офтальмологии, сказал Гарбузов.

Например, компания "Сигма Лаб" производит инъекционные медизделия на основе полимеров. В 2025 году предприятие получило регистрационное удостоверение на когезивный офтальмоэластический раствор Crystax C, который применяется при лечении катаракты.

В свою очередь, компания "Медасс" более 30 лет занимается разработкой биоимпедансных анализаторов – приборов, позволяющих оценить показатели липидного, белкового и водного обмена, а также скорость метаболических процессов.

За последний квартал предприятие смогло вдвое увеличить выпуск продукции. Кроме того, "Медасс" работает в области науки и исследований. Компания уже зарегистрировала 15 патентов на свои изобретения.

Благодаря разработке предприятия "Конмет" российские хирурги внедрили уникальную методику коррекции сколиоза у взрослых. Компания создала систему Spine Flexis, которая во время лечения помогает сохранить весь объем движений пациента в отличие от классических жестких конструкций.

Система основана на исправлении деформации позвоночника при помощи специального имплантируемого в позвонки шнура и винтов. В настоящее время Spine Flexis уже применили более чем в 800 операциях.

В Москве активно развивается система доступной высокотехнологичной медпомощи, которая позволяет жителям с самыми тяжелыми заболеваниями получать лечение, рассказал ранее Сергей Собянин.

Основными направлениями развития стали сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, нейрохирургия, урология и онкология. Прогресс в оказании медпомощи стал возможен благодаря оснащению стационаров оборудованием экспертного класса, подчеркнул мэр.