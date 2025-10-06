Собянин: открылся отбор на новую программу по поддержке медисследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовал прием заявок на новую научную программу, направленную на поддержку исследований на базе медицинских столичных организаций. Сбор заявок открыт с 6 октября по 9 ноября 2025 года, сообщил Сергей Собянин в MAX.

По словам мэра, программа сочетает грантовую поддержку врачей-новаторов с государственным заданием для ведущих научно-клинических центров.

"Уникальность программы в том, что сами врачи и исследователи столичных клиник становятся авторами научных открытий и разработчиками новых технологий. Благодаря этому передовые решения более эффективны и быстрее доходят до пациентов, реально меняя качество лечения", – отметил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что за 3 года действия предыдущей программы было поддержано более 300 проектов, из которых 103 реализованы совместно с 36 научными центрами, университетами и малыми инновационными компаниями.

Среди уже созданных технологий – имплантируемые стенты с инкапсулированными препаратами для лечения заболеваний желчных протоков, тест-системы для ранней диагностики онкологических, сердечно-сосудистых и ментальных заболеваний, умный контейнер для транспортировки донорской почки и мембраны для восстановления слуха, созданные на биопринтере.

По словам Собянина, Москва делает все для того, чтобы технологии, созданные врачами и исследователями, внедрялись в клиническую практику.

