Осенние научные программы для школьников запущены в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве начали работать осенние научные программы для школьников. Почти 2 тысячи учеников примут участие в программах проекта "В центре науки", рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как пояснила вице-мэр, мероприятия пройдут на площадках школ и ведущих вузов.

"Ребята смогут сделать свои первые шаги в науке, поработать на современном оборудовании в лабораториях ведущих вузов, создать собственные проекты под руководством молодых ученых и поучаствовать в фестивалях", – сказала Ракова.

Например, для школьников запланировано проведение фестивалей науки. Первый из них пройдет 18 сентября в школе № 1795. Для учеников организуют занятия практикующие ученые из ведущих вузов и лабораторий.

Также участники программ проекта смогут провести исследования в рамках научно-экспериментальных курсов. Занятия пройдут по восьми направлениям: физика, химия, биология, экология, биотехнологии, геоинформационные системы, когнитивистика и лингвистика.

Итогом станет конференция "Границы знаний: междисциплинарный подход в науке".

Школьники, которые уже ведут собственные исследования, могут выбрать программу наставничества. Лучшие проекты представят на всероссийских и московских конференциях, например "Большие вызовы", "Инженеры будущего" и "Старт в медицину".

Вместе с тем осенью для учащихся 8–11-х классов откроется образовательная выездная школа. С 25 октября по 1 ноября школьники смогут изучить математическое моделирование, экономику, лингвистику и многое другое.

Кроме того, столица подготовила программы и для педагогов. В течение года они смогут пройти курсы повышения квалификации.

