Собянин: в колледжах обновлено и создано 1,5 тысячи лабораторий и мастерских

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве продолжается уникальная программа обновления материально-технической базы колледжей, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

За три года в столице обновили и создали с нуля 1,5 тысячи учебных лабораторий и мастерских, а в ближайшие пару лет планируется сделать еще около 600 мастерских.

В качестве примера мэр рассказал о колледже "26 КАДР". Совместно с работодателями был создан строительный полигон практической подготовки для отработки навыков работы в бригадах.

Были отремонтированы помещения, а также закуплено новейшее оборудование, например лабораторные тренажеры, оборудование для малярных работ, компрессоры и многое другое. Пространство максимально приблизили к реальным условиям работы.

Кроме того, созданы три инновационные учебные мастерские: бетонных строительных работ, плотницкая и отработки технологического процесса бригадным методом. В учебном корпусе ежегодно будут практиковаться более 1,5 тысячи студентов.

В колледже с 2023 года идет работа по обновлению учебного пространства, в настоящий момент модернизировано 60 кабинетов, мастерских и лабораторий. Собянин добавил, что "26 КАДР" пользуется большой популярностью, а в прошлом учебном году из него выпустились около 2 тысяч востребованных специалистов.

Всего в столичных колледжах обучаются 140 тысяч студентов, самыми популярными направлениями стали сфера IТ, промышленность, креативные индустрии, транспорт и здравоохранение. Мэр подчеркнул, что работу находят 95% выпускников.

Ранее Собянин рассказывал, что диплом московского колледжа гарантирует успешное трудоустройство и хорошие перспективы в профессии. Комплексная модернизация системы среднего профессионального образования в столице показывает высокую эффективность.

Тесное взаимодействие учебных учреждений с работодателями, акцент на практической подготовке и современном подходе к обучению позволяют выпускникам успешно интегрироваться в профессиональную среду.

