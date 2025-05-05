Собянин: около 700 школьных зданий планируется обновить в Москве до 2032 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Через несколько лет все столичные школы будут современными и реконструированными. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе встречи с Владимиром Путиным.

"В соответствии с национальным проектом развития образования мы приняли решение вкладывать в строительство и модернизацию школ. Программу создали. И мы поставили задачу реконструировать все школы Москвы, которые этого требуют", – отметил мэр Москвы.

По словам главы города, раньше в столице строилось по 40–50 школ, однако на сегодняшний день возводится по 60 образовательных учреждений. Еще по 100 будут реконструироваться.

Собянин напомнил, что в рамках программы "Моя школа" планируется модернизировать несколько сотен учреждений, построенных в 1950–1990-х годах. Они уже устарели и не соответствуют стандартам качественной образовательной среды, объяснил градоначальник.

В обновленных зданиях специалисты делают универсальные и специализированные учебные кабинеты с прозрачными дверями, пространства с раздвижными трансформируемыми перегородками для занятий в больших и малых группах, творческие мастерские и лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку и многофункциональные пространства для проведения мероприятий, спортивные и гимнастические залы, обеденные залы, спортивное ядро, площадки для игр и проведения торжественных мероприятий, а также места для парковки велосипедов и самокатов.

В пилотный проект программы вошли четыре здания, которые открыли свои двери для школьников 2 сентября прошлого года. В настоящее время в рамках программы обновляется 51 школа. Работы планируется завершить уже в этом году.

"В дальнейшем будут проводить модернизацию в 200 зданиях школ ежегодно. В 100 новых зданиях каждый год будут начинать реконструкцию, а еще в 100 – заканчивать работы", – сказал Собянин.

Всего до 2032 года планируется модернизировать около 700 школ и возвести примерно 460 новых зданий.

Помимо школ, Москва занимается и системой среднего профессионального образования, в основе которой лежат актуальность, востребованность и практикоориентированность. Мэр рассказал, что образовательные программы разрабатываются при участии работодателей и профессиональных ассоциаций, а студенты погружаются в профессию с первого курса.

В прошлом году в колледжи поступили около 26 тысяч выпускников 9-х классов. Для удовлетворения спроса на колледжи в 2025 году в них увеличат количество мест на 10 тысяч. Кроме того, впервые нормативно появится гарантия для каждого будущего студента на бесплатное место.

Более того, градоначальник указал, что в этом году девятиклассники, которые хотят попасть в колледжи, будут сдавать только русский язык и математику. Они смогут подать заявления сразу на пять специальностей.

Ожидается, что к 2030 году общий контингент в колледжах увеличится с 270 до 420 тысяч человек, а ежегодно в учебные заведения будут принимать не 100, а 150 тысяч девятиклассников.

Особое внимание в Москве отведено и улучшению материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования. В индустриальном парке "Руднево" работает инновационная площадка практической подго­товки колледжей. В этом году будут открыты площадки "Печатники" и "Юг", в которых ежегодно будут обучаться 20 тысяч человек.

К концу года планируется обновить или создать 1 450 лабораторий и мастерских, в 2026–2027 годах специалисты сделают еще по 300 мастерских. Всего Москва намеревается обновить около 2 050 лабораторий и мастерских, благодаря чему можно будет организовывать практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне.

Вместе с тем Собянин добавил, что планируется возвести 7 инновационных образовательных кампусов, общая площадь которых составит свыше 400 тысяч квадратных метров. Там будут учиться более 60 тысяч студентов.

Ранее Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год. По его словам, в этом году расширят возможности сервиса "Цифровой учитель", который помогает устранять пробелы в знаниях учеников, интегрируют колледжи города в единую цифровую среду и продолжат внедрение "Московской электронной школы" в регионах России.

