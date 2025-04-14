Собянин сообщил об открытии школы и детского сада в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл новый корпус школы № 1788 во Внукове. В нем были созданы актовый и спортивные залы, а также специализированные классы.

"С новосельем вас! <...> Все, чтобы вы были самыми лучшими", – сказал мэр.

Градоначальник уточнил, что во Внукове всегда была проблема с местами в школах, из-за чего ученикам приходилось учиться во вторую смену. В целях улучшения ситуации в этом году работать начнут еще четыре больших школы и детский сад.

Вместимость открытой на улице Летчика Грицевца школы составила 1 тысячу школьников, уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы. Ее строительство стартовало в конце 2022 года и завершилось в сентябре 2024-го.

Учебное здание оборудовали универсальными и специализированными кабинетами, лабораторно-исследовательскими комплексами для проведения практических занятий, ИТ-полигоном, библиотекой с медиатекой, мастерской акварельной живописи и рисунка, а также пространствами для занятий музыкой и танцами.

Более того, у ребят есть возможность посещать дополнительные занятия в рамках городских образовательных проектов "Математическая вертикаль", "ИТ-вертикаль" и "Естественно-научная вертикаль". В будущем там появится музей поискового отряда "Пламя", который расскажет о находках, сделанных его участниками, и о важности поисковой работы, направленной на увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с тем в пресс-службе уточнили, что на улице Александры Монаховой состоялось открытие нового детского сада. Возведение этого учреждения началось в апреле 2022 года и продолжалось до марта 2025-го.

Двухэтажное здание, созданное по индивидуальному проекту, обеспечивает комфортное и безопасное образовательное пространство для 185 детей. Кроме того, в детсаду создана безбарьерная среда, что особенно важно для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также ожидается, что до конца 2026 года в ТиНАО появится 8 школ. Их построят при поддержке инвесторов. Каждое образовательное учреждение будет рассчитано более чем на 1 тысячу учеников.

Благодаря строительству данных школ в округах появится свыше 10 тысяч учебных мест. Образовательные учреждения будут открыты в составе жилых комплексов в районах Филимонковском, Внуково и Коммунарка.