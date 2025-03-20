Сергей Собянин: в ближайшие годы в Москве появится пять школ будущего

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Пять школ будущего построят в ближайшие годы в Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время в столице происходит беспрецедентное обновление образовательной инфраструктуры.

"С 2024 года реализуем масштабную программу "Моя школа", в рамках которой планируем модернизировать до 100 школьных корпусов в год", – отметил мэр города.



Собянин добавил, что первые четыре школы уже отремонтированы, сейчас в них идет учебный процесс. Также в текущем году специалисты приводят в порядок еще около 50 учреждений. Более 35 тысяч детей будут учиться в современных, комфортных и высокотехнологичных классах.

Также мэр Москвы рассказал, что в этом году правительство столицы продолжит реализацию важных проектов в сфере образования. Среди приоритетных проектов – развитие профильного и предпрофессионального образования, формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе, усиление математического и естественно-научного образования в школах.

