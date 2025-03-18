Около 79 школ и детских садов возвели в НАО с 2020 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Около 79 школ и детских садов возвели в Новомосковском административном округе с 2020 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство велось за счет бюджетных и внебюджетных средств, при этом 62 объекта возвели девелоперы. Суммарная площадь всех зданий, предназначенных для 12,2 тысячи воспитанников и 27,6 тысячи школьников, составляет около 700 тысяч квадратных метров, обратил внимание вице-мэр.

"Только в 2024 году в этом округе построили семь садов и столько же школ. В их числе четыре крупные школы, рассчитанные более чем на тысячу учеников каждая", – добавил Ефимов.

В современных садах и школах застройщики стремятся создать благоприятную среду для обучения и развития, применяя в работе безопасные материалы при отделке помещений и добавляя яркие цветовые решения в дизайн зданий.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что одна из школ, рассчитанная на 1,2 тысячи мест, появилась в прошлом году в Щербинке. В здании создали универсальные и специализированные классы, включая лаборатории, кабинеты для занятия робототехникой, спортивные и актовые залы.

Кроме того, на территории возле школы расположен стадион с полем для мини-футбола, площадками для баскетбола и волейбола, а также зоной для прыжков в длину. Общая площадь школы составила 18,2 тысячи квадратных метров.

Между тем Сергей Собянин рассказал, что в Филимонковском районе вместо старых зданий на территории рядом с шоссе Ракитки между Киевским и Калужским шоссе появятся школы, детсады, поликлиника, гериатрический центр, технопарки, научно-образовательный центр, а также торгово-развлекательные, деловые и спорткомплексы.

В районе запланировано строительство свыше 20 километров дорог с велосипедными зонами, парковками и зарядными станциями для электромобилей. Также специалисты благоустроят более 21 гектара общественного пространства.