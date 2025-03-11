Город предоставил соцучреждениям 60 новых помещений в рамках программы реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город предоставил 60 помещений для социально значимых учреждений, которые располагались в домах, подпавших под расселение в рамках программы реновации. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В старых домах была сформирована социальная инфраструктура, в которую входят учреждения здравоохранения, спорта, культуры и досуга, а также коммунальной сферы. Для таких организаций столица выделяет новые помещения.

"За все время реализации программы социально значимым учреждениям, расположенным в старых домах, предоставили 60 объектов недвижимости общей площадью более 16,4 тысячи квадратных метров. Это на 36% превышает площадь, которую эти организации занимали ранее", – подчеркнул заммэра.

Новые помещения были предоставлены в 31 районе 10 административных столичных округов. Например, на западе и юго-востоке организации получили по 10 объектов площадью 1,7 тысячи квадратных метров, а на юго-западе – девять пространств площадью более 2 тысяч "квадратов".

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, жилищно-коммунальным организациям предоставили свыше 20 помещений в 11 районах. Их общая площадь составляет 3,1 тысячи квадратных метров. Административным зданиям выделили 17 объектов площадью около 3,9 тысячи "квадратов", социальным, культурно-досуговым и спортивным организациям – 14 помещений площадью почти 5,9 тысячи квадратных метров.

При этом в рамках программы реновации специалисты также формируют качественную и комфортную городскую среду для москвичей. Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что на первых этажах новостроек появляются социально значимые предприятия.

"Например, в Восточном административном округе используется почти 90 нежилых помещений под размещение таких объектов, а в Юго-Западном – более 60", – сказал он.

Всего в рамках программы реновации планируется создать около 8 тысяч нежилых помещений.

Ранее в Останкинском районе по реновации расселили первую пятиэтажку. Около 140 жителей дома 12, корпуса 2, на улице Годовикова переехали в новый дом, находящийся по соседству. В новостройке расположены 222 квартиры с готовой улучшенной отделкой, подъезды оборудованы помещениями для консьержей, колясочными и пассажирскими лифтами.