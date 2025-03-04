В Останкинском районе расселен первый дом в рамках программы реновации

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В Останкинском районе в рамках программы реновации расселили первую пятиэтажку. Около 140 жителей дома 12, корпуса 2, на улице Годовикова переехали в новый дом, расположенный по соседству, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, в новостройке расположены 222 квартиры с готовой улучшенной отделкой, подъезды оборудованы помещениями для консьержей, колясочными и пассажирскими лифтами. На придомовой территории обустроены зоны отдыха, детская и спортивная площадки.

Как отметил Овчинский, в шаговой доступности от дома находятся станция метро "Алексеевская", учебные заведения, поликлиники, танцевальная студия, магазины и кафе.

Сергей Собянин ранее рассказывал, что в программу реновации на востоке Москвы включили 1 062 дома. Для реализации переселения были выбраны 114 площадок. К настоящему моменту специалисты завершили и ввели в эксплуатацию 59 жилых комплексов, строительство и проектирование продолжается еще на 80 из них.

Около 150 москвичей, которые жили в пятиэтажном доме, расположенном на улице Литвина-Седого, уже получили новые квартиры по программе реновации в Пресненском районе. Новостройка находится на улице Пресненский Вал, дом 19. В этом же доме в скором времени получат квартиры жильцы двух пятиэтажек, которые находятся на улице Подвойского, а также москвичи из пятиэтажки в Стрельбищенском переулке.