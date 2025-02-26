Жители дома на улице Литвина-Седого получили новые квартиры по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Около 150 москвичей, которые ранее жили в пятиэтажном доме, расположенном на улице Литвина-Седого, получили новые квартиры по программе реновации в Пресненском районе. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, его слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

Новостройка находится на улице Пресненский Вал, дом 19. В этом же доме в скором времени получат квартиры жильцы двух пятиэтажек, которые находятся на улице Подвойского, а также москвичи из пятиэтажки в Стрельбищенском переулке. На данный момент они занимаются оформлением документов. Всего в новом ЖК будут проживать свыше 600 человек.

Для них подготовили 344 квартиры с готовой улучшенной отделкой, добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Кроме того, в подъезде обустроили помещения для консьержей и колясочные.

На первом этаже, который является нежилым, работает центр информирования по переселению. Однако в ближайшее время там могут появиться объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Также была благоустроена территория возле новостройки: специалисты провели комплексное озеленение, организовали зоны отдыха, а также возвели детские и спортивные площадки. В пешей доступности у горожан будут станции метро "Улица 1905 года" и "Белорусская".

Всего в Пресненском районе по программе реновации собираются переселить из 53 старых домов примерно 8 тысяч человек. Жильцы 22 пятиэтажек уже получили новые квартиры, а граждане из других четырех домов находятся на стадии оформления документов.

Между тем жильцы более 30 старых домов были расселены по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Так, в новостройки переехали 2,6 тысячи семей.

