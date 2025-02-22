Собянин рассказал, что Москва сохраняет высокие темпы строительства недвижимости

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва сохраняет высокие темпы строительства недвижимости. Так, с 2011 года в городе построили 148,6 миллиона квадратных метров, среди которых 64,7 миллиона "квадратов" жилья, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Одним из важных элементов градостроительного развития мэр назвал программу комплексного развития территорий (КРТ). Так, к концу 2024 года в столице одобрили и начали реализовывать 108 проектов. Предполагается, что после их окончания в городе появится 27,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

Вместе с тем в 2025 году Москва собирается увеличить число реализуемых проектов до 150. Кроме того, к концу должно подойти комплексное развитие территории "Октябрьское поле".

Также в столице реализуется программа реновации, благодаря которой новые квартиры получат около 1 миллиона москвичей. К настоящему моменту было введено 5,6 миллиона "квадратов" жилья, в том числе 1,34 миллиона квадратных метров – в 2024 году. За счет этого удастся расселить свыше 1,2 тысячи старых домов.

В 2024 году под заселение были переданы 82 дома, что позволило начать переезд более 49 тысячам горожан. В общей сложности под заселение отдали 359 новостроек, закончено или продолжается переселение свыше 200 тысяч горожан. Кроме того, столица проектирует и строит около 9 миллионов квадратных метров жилья.

При этом ключевыми стройками Москвы на ближайшие два года являются северный участок Троицкой линии метрополитена от станции "Новаторской" до станции "ЗИЛ", а также Национальный космический центр и комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома. Кроме того, по словам Собянина, в Москве сохранился высокий темп строительства объектов транспортной и инженерной систем.