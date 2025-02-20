Сергей Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве ключевыми стройками на ближайшие два года являются северный участок Троицкой линии метрополитена от станции "Новаторской" до станции "ЗИЛ", Национальный космический центр и комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома. Об этом рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Кроме того, в числе важных строящихся объектов мэр назвал новые корпуса Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62 в Сколкове и многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира.

"В 2024 году основной задачей оставалось создание сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации. Градостроительный комплекс справился", – отметил Собянин.

По его данным, власти в прошлом году ввели свыше 14 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 6,5 миллиона "квадратов" были созданы как жилые помещения.

Кроме того, в Москве сохранился высокий темп строительства объектов транспортной и инженерной систем, обратил внимание градоначальник.

Ранее Собянин рассказал, что власти города утвердили проект планировки части промзоны Хапиловка, которая находится на востоке Москвы. Предполагается, что на месте устаревших объектов производственного, коммунального и складского назначения появится современный жилой квартал. В дальнейшем его будут использовать в рамках реализации программы реновации.