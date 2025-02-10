Строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро завершится в 2030 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии столичного метро планируется завершить в 2030 году, сообщается в телеграм-канале градостроительного комплекса Москвы.

На данный момент на площадке идут активные работы. Они ведутся фактически вручную из-за плотной городской застройки, указано в публикации.

"Достоевская" станет 13-й станцией Кольцевой линии. Она расположится между "Проспектом мира" и "Новослободской".

Ранее завершился первый этап благоустройства возле строящейся станции "Достоевская". Рабочие расширили тротуары, модернизировали систему освещения, обустроили остановочные павильоны и обновили дорожную инфраструктуру. Кроме того, воздушные линии убрали в кабельную канализацию.