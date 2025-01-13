Собянин рассказал, как будут выглядеть станции метро "Крымская" и "ЗИЛ"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Станция метрополитена "Крымская" Троицкой линии будет выполнена в морской тематике, "ЗИЛ" оформят в черном цвете с белыми, серыми, синими и красными элементами. Об этом рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, на "Крымской" специалисты создадут подвесные потолки, взяв за основу образ парусов. Колонны и балки будут напоминать крылья парящих птиц, а светильники на путевых стенах – судовые иллюминаторы.

"На стене главного фасада первого вестибюля сделаем барельеф с подсветкой в форме полуострова Крым", – добавил Собянин.

Кроме того, на стенах "ЗИЛа" появятся художественные работы, рассказывающие об истории завода, в честь которого названа станция. Эти произведения искусства созданы с помощью техники печати на стекле, обратил внимание Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что участок Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Новаторская" с четырьмя станциями откроется в 2025 году. Кроме того, продолжается строительство станции "Достоевская". Планируется, что работы завершат в 2030 году. Также начнут строить станцию "Гольяново", ее планируют завершить в 2028 году. Также в этом году продолжится проектирование будущей Бирюлевской ветки.