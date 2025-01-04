Собянин объявил о начале работы объединенного вестибюля станции "Печатники"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Начал работать объединенный вестибюль станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр назвал открытие вестибюля важным этапом формирования городского вокзала "Печатники", соединяющего не только две линии метро, но также станцию второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и наземный транспорт.

Начало работы вестибюля позволит пассажирам проходить на станцию БКЛ со стороны улицы Гурьянова без пересадок, отметил глава города. Кроме того, новый выход поможет улучшить транспортную доступность для 31,4 тысячи жителей столицы. С его помощью они смогут еще удобнее и быстрее перемещаться по городу.

При этом дизайн вестибюля повторяет действующий переход № 2, обратил внимание мэр. Так, оба сооружения выдержаны в черно-серой гамме и по форме похожи на книжные полки.

Накануне специалисты завершили реконструкцию восточного вестибюля станции "Каширская" Большой кольцевой и Замоскворецкой линий метро, а также строительство северного выхода станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии. Это позволит повысить комфорт поездок по городу для 11 тысяч москвичей.